Kamp alanında kabusu yaşadı. Çadırından dışarıya bile bakamadı

Bolu'da ormanda kamp yapan Abdullah Aksoy'un çadırının yanına gece saatlerinde ayı geldi. Uyuduğu esnada ses duyan Aksoy, korku dolu anlar yaşadı. O anlar Aksoy'un çadırına kurduğu fotokapanlara yansıdı.

Kamp alanında kabusu yaşadı. Çadırından dışarıya bile bakamadı

İHA'nın haberine göre, Bolu'da At Yaylası'na giderek kamp yapan Abdullah Aksoy'u, gecenin ilerleyen saatlerinde davetsiz misafir ziyaret etti. Aksoy tarafından çadırın etrafına kurulan fotokapanlarla ayı görüntülendi.

Çadırın içerisine de kamera yerleştiren Aksoy, gece saatlerinde ayının gelmesiyle birlikte uykusundan uyanarak korku dolu anlar yaşadı. Ayının daha sonra çadırdan uzaklaşması ise fotokapanlarla saniye saniye görüntülendi.

KORKU DOLU ANLAR

Korku dolu anlar yaşayan Abdullah Aksoy, "Gece hayvan geldi. Ses duydum. Hayvan gelince ilk önce bir irkildim. Korku yaşadım. Korku yaşamayacak insan yoktur. Çadıra saldırma riski vardı ama doğada en tehlikeli canlı insandır. Yani hayvandan daha tehlikelidir. Bu bir gerçek. Ayı tesadüf gelip de size saldırmaz. Anca uyurken üstüne çıkar ya da yanında yavrusu varsa bu şartlarda saldırır hayvan. Onun dışında gece gelip sana anca yaklaşır, merak eder, bakar ama saldıracağını düşünmüyorum" dedi.

"UYKUSUZ KALDIM"

Gece çadırda uyumakta zorlandığını söyleyen Aksoy, "Gece ayının gelmesinden sonra uyuyamadım. Yani 1-2 saat anca uyudum. O da sabaha karşı, artık çok yorulunca 1-2 saat uyuyabildim. Hayvan merak ediyor, bakıyor. Seni yemeğe gelmiyor veya sana zarar vermek için gelmiyor. Meraklı. Ayılarda da psikoloji vardır. Bazıları böyle şeydir. Mümkün olduğunca kaçmayacaksın" ifadelerini kullandı.

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