Kamu bankalarından aylık 17.900 taksitle konut kredisi haberi heyecanlandırdı! Sıcağı sıcağına yeni bilgi geldi

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmayı planladığına dair haberler, yeni bir gündem oluşturdu. Bankaların konuyla ilgili faiz oranları üzerinde çalıştığı iddia edildi.

FAİZLER YARIYA DÜŞECEK

İddialara göre, kamu bankaları ilk kez ev alacaklara aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla kredi imkanı sağlayacak. Bu kampanyanın Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları tarafından sunulacağı belirtildi. Ortalama konut kredisi faizinin yüzde 3,6 olduğu göz önüne alındığında, bu kampanya ile faiz oranının neredeyse yarıya düşeceği ifade edildi.

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HİÇ EV SAHİBİ OLMAMIŞ YENİ EVLİ ÇİFTLERE VERİLECEK İDDİASI

Düşük faizli konut kredisi kampanyasından daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftlerin faydalanacağı iddia edildi. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanların da kampanyadan yararlanabileceği belirtildi.

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1 MİLYON LİRALIK KONUT KREDİSİ, AYLIK 17.900 ÖDEME

Haberlerde, 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişinin, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabileceği; kampanyadan yararlanmazsa aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutarın 36.500 TL’yi bulacağı örneği verildi. Ayrıca, düşük faizli kredilerin vadesinin uzun olacağı da verilen bilgiler arasındaydı.

RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sabah Gazetesi, kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi vereceği yönünde sosyal medyada dolaşan bu haberleri resmi kaynaklara sordu. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, böyle bir çalışma bulunmuyor.