Kamu bankalarının araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin, “kamu bankalarının işlemlerine yönelik iddialar konusunun araştırılması” amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin verdiği önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimde görüşülmesine ilişkin grup önerisi getirdi.

“ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK’IN. AKP'NİN NASIL BİR ARKA BAHÇESİ HÂLİNE GETİRİLDİĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

CHP’nin grup önerisi üzerinde söz alan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın AKP'nin nasıl bir arka bahçesi hâline getirildiğini hepimiz biliyoruz. Diplomasız güreşçilerin, iktisatla alakası olmayan AKP'li yöneticilerin kamu bankalarının yönetimlerine getirildiğini bu çatı altında sıkça ifade ettik. Bundan utanç duymayanlar kamu bankalarının asli görevlerini yapacağını söylediğimizde tedirgin oluyorlar; Ziraat Bankası’nın çiftçiyi, Halk Bankası’nın esnafı destekleyeceğini söylediğimizde hemen bir telaş hâlinde oluyorlar ‘Ekonomimiz zarar görecek’ diyorlar. Ne diyor iktidarın Caniklisi? ‘Ziraat Bankası’nın sadece çiftçiye kredi vermesi kurnazlığı…’ diyor. Ziraat Bankası’nın çiftçiye kredi vermesi mi kurnazlık yoksa Ziraat Bankası’nın Demirören'e ve bilcümle yandaşa kredi vermesi mi aymazlık takdirlerinize bırakıyorum” dedi.

“TOPLAMDA 49,7 MİLYAR TL BATIK VE BATACAK OLACAK KREDİ VAR 2021 YILINDA”

Karabat, 2021 Sayıştay verilerine atıf yaparak şunları söyledi:

“Vakıfbank 18,3 milyar TL, Halkbank 16,3 milyar TL, Ziraat Bankası 15,1 milyar TL, toplamda 49,7 milyar TL batık ve batacak olacak kredi var 2021 yılında. Peki, 2021 yılı ortalama kuruna göre hesap yaparsak bu rakamı, oradan TL’ye döndüğümüzde karşılığı, bugünkü değeri 106 milyar TL ve bugün bunu enflasyona göre hesaplarsak değeri de 120 milyar TL. Bununla depremzedeye tam 170 bin adet konut yapacak kadar bu bankaların batık kredisi var. 170 bin adet konut yapacak kadar batık kredi rakamından bahsediyoruz.

“KAMU BANKALARI BU KADAR BÜYÜDÜYSE KAMU BANKALARININ ETKİSİYLE EKONOMİNİN İYİLEŞMESİ, VATANDAŞIN REFAHININ ARTMASI GEREKMEZ Mİ?”

Siz ise utanmadan diyorsunuz ki, ‘Kamu bankaları büyüdü. Bu kadar bilançoya ulaştı.’ Peki, kamu bankaları bu kadar büyüdüyse kamu bankalarının etkisiyle ekonominin iyileşmesi, vatandaşın refahının artması gerekmez mi? Ama oysa gördüğümüz tablo başka; soğan 30 lira, peynir 250 lira, ramazan pidesi 15 lira, enflasyon yüzde 100’ün üzerinde, kiralar zaten 15-20 bini geçmiş, işsizlik çift hanelerde, vatandaş geçinemiyor, ay sonunu getiremiyor ama siz bunun farkında değilsiniz. Hâlâ ‘dünya bizi kıskanıyor’ masalları anlatıyorsunuz. Kendinize gelince zenginliğimiz, lüksünüz, şatafatınız Allah vergisi, yürü ya kulum hikâyesi ama vatandaşa gelince kader, vatandaşa gelince mukadderat.”

“İKTİDARIN EKONOMİ YÖNETİMİ ALANINDAKİ PLANSIZLIK VE KOORDİNASYONSUZLUĞUN ÇOK NET BİR ÖRNEĞİNİ KAMU BANKALARINDA GÖRÜYORUZ”

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da konuşmasında, “İktidarın ekonomi yönetimi alanındaki plansızlık ve koordinasyonsuzluğunun çok net bir örneğini kamu bankalarında görüyoruz. Kamu bankalarına yapılan liyakatsiz atamalar, ekonomik krizle ve siyasi baskılarla kontrolsüz bir şekilde açılan kredi muslukları, haksız kredi kullanımları birbirini takip ediyor. Tüm bunların neticesinde geri ödeme konusunda akıbeti belirsiz bir kredi tablosu da ortaya çıkmış durumda. Mesela Ziraat Bankası’ndaki batık ve riskli kredi miktarı 15 milyarı geçmiş, Halk Bankası’nda 16,5 milyarı, Vakıfbank’ta da neredeyse 20 milyar lirayı aşmış durumda yani toplamda 50 milyar lirayı geçmiş durumda” diye konuştu.

“BENİ BU GÖREVE LAYIK GÖREN HALKIMIZA, PARTİME VE FEMİNİST YOL ARKADAŞLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da TBMM’de son dönemi olduğunu belirterek, “Öncelikle beni bu göreve layık gören halkımıza, partime ve feminist yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu Meclise HDP'yle geldim, Yeşil Sol Parti’yle gidiyorum” diyerek milletvekillerine veda etti.

“BANKALAR EKONOMİK HAYATIN EN ÖNEMLİ TEMEL TAŞLARINDAN BİRİSİDİR”

AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, “Ticari hayatta hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerinin düzenli olarak yürümesi bankların bulunmadığı ortamda çok zordur. Bu nedenle bankalar ekonomik hayatın en önemli temel taşlarından birisidir. Bankalar kişilerin tasarrufların güvenle saklar, tasarruflarından gelir elde etmesini sağlar, finansman ihtiyacı olan kişi ve kurumların bu ihtiyaçlarını da karşılar. 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nun 51’inci maddesi kredi açma yetkisini yönetim kuruluna vermiştir. Yönetim kurulu kredi açma, onay verme ve diğer idari esaslara ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesi sağlamak, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Yönetim kurulu kredi açma yetkisini kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine ve veya genel müdürlüğe devredebilir” dedi.

REDDEDİLDİ

CHP’nin genel görüşme açılmasına ilişkin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.