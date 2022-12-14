14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü çeşitli kadrolara personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 03:30
Takip Et

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatındaki dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre 50 personel alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Başvuruda bulunacakların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olması, 35 yaşını doldurmamış olması, geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP(23) puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve sınava ilişkin bilgiler bakanlığın internet sitesinde yer alacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 25 STAJYER KONTROLÖR ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 25 kişi alınacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve fakültelerin mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS sınavının belirtilen puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Başvurular, 26 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartlarına ilişkin bilgilere kurumun "https://yigm.ktb.gov.tr" internet sitesindeki "duyurular" bölümünden ulaşılabilecek. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
1
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
2
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
3
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
4
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
5
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
6
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
7
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
﻿Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
﻿Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
﻿DSÖ'den ‘şekerli içecek’ uyarısı: Vergilendirin
﻿DSÖ'den ‘şekerli içecek’ uyarısı: Vergilendirin
﻿DSÖ'den ‘şekerli içecek’ uyarısı: Vergilendirin
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.