Kamu spotu gibi motosiklet kazası. Tıra ok gibi saplandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Kamu spotu gibi motosiklet kazası. Tıra ok gibi saplandı
Motosiklet kazasında, motorundan fırlayan motosiklet sürücüsü tırın ön kısmına sıkıştı.

Trafik kazalarında her geçen gün ölen ve yaralananların sayısı giderek artıyor. Özellikle motosiklet kazaları feci anlara sahne oluyor. Her gün birçok motosiklet sürücüsü yaşanan kazalarda hayatını kaybediyor veya ağır şekilde yaşanıyor.

Bu kazalardan biri de bir motosiklet ve tır arasında yaşandı. Meydana gelen kazada motosiklet koltuğundan fırlayan sürücü karşıdaki tırın ön kısmına adeta ok gibi saplandı. Tırın ön kısmına başı sıkışan motosiklet sürücüsünü görenler şoke oldu.

Meydana gelen kazaya çevredekiler müdahale etmeyip ekipleri bekledi.

Kaza sonrası cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Son Haberler
Süleymanpaşa'yı yoğun tipi ve kar vurdu! Araçlar yolda kaldı... Yaşam
Süleymanpaşa'yı yoğun tipi ve kar vurdu! Araçlar yolda kaldı...
Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti Dünya
Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti
Bonucci Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a geliş saati belli oldu Spor
Bonucci Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a geliş saati belli oldu
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? Keşfet
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz Gündem
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo Otomotiv
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo