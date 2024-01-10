Kamu spotu gibi motosiklet kazası. Tıra ok gibi saplandı

Trafik kazalarında her geçen gün ölen ve yaralananların sayısı giderek artıyor. Özellikle motosiklet kazaları feci anlara sahne oluyor. Her gün birçok motosiklet sürücüsü yaşanan kazalarda hayatını kaybediyor veya ağır şekilde yaşanıyor.

Bu kazalardan biri de bir motosiklet ve tır arasında yaşandı. Meydana gelen kazada motosiklet koltuğundan fırlayan sürücü karşıdaki tırın ön kısmına adeta ok gibi saplandı. Tırın ön kısmına başı sıkışan motosiklet sürücüsünü görenler şoke oldu.

Meydana gelen kazaya çevredekiler müdahale etmeyip ekipleri bekledi.

Kaza sonrası cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.