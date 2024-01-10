Tırla çarpışan otomobil ortadan ikiye ayrıldı. 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Arif Mahallesi Finike-Elmalı D-635 kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Şahin idaresindeki otomobil, Elmalı istikametinden Finike istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Barış idaresindeki tırla çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Murat Şahin ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ihbarın edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobil ortadan ikiye bölündü.
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