Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 1 günlük yasak

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar sürecek olan yasakla ilgili detaylar paylaşıldı. Açıklamada, "2024 yılı Kurban Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle, vatandaşlarımızın özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine yönelmesi bekleniyor. Bu sebeple, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kazaları önlemek amacıyla gerekli trafik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda, İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100, D-650 ve Anadolu Otoyollarının Sakarya il sınırları içindeki bölümlerinde seyir yapmaları 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar yasaklanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Yasağın tedarik süreçlerini aksatmaması için bazı istisnalar da getirildi. Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık hayvan ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tankerler, ana arterler haricindeki güzergahları kullanmak şartıyla ve zorunlu hallerde ana arterlerde en kısa sürede geçiş yapacak şekilde seyirlerine izin verileceği belirtildi.