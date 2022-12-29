﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Güney Kore'de başkent Seul yakınlarında bir otoyolda nakliye kamyonunun otobüsle çarpışması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Ulusal İtfaiye Ajansı, kazanın otoyoldaki bir tünelde meydana geldiğini ve olay mahalinde yangın çıktığını açıkladı.
İtfaiye ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 37 kişiden 3'ünün ağır yaralı olduğunu kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.(AA)
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