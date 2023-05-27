Kamyon ile otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar’da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı

İHA’nın haberine göre kaza Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 42 CKP 480 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B., 03 AAU 519 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ardından yol ortasındaki orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile H.B., hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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