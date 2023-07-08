Kamyon samanlarla yandı

Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyon, çıkan yangında alev alev yanarken, ölen ya da yaralananın olmadı, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kamyon samanlarla yandı

İHA'nın haberine göre, olay, Şıhlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen park halindeki saman yüklü kamyondan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken, rüzgarında etkisi ile dorsede başlayan yangın kısa sürede kamyonun sardı.

Bir anda alevlere teslim olan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından inceleme başlatılırken, polis yangının çıkış nedeninin belirleneme için detaylı bir çalışma yaptı.

Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarın ise büyük olduğu belirtildi.

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