Kamyonet devrildi! Aynalar yola savruldu

İstanbul Maltepe’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ayna yüklü kamyonet devrildi. Aynalar yola dökülürken şoför kazayı yara almadan atlattı.

Kamyonet devrildi! Aynalar yola savruldu

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Nuri Acar yönetimindeki 34 EZ 7178 plakalı ayna yüklü kamyonet, D-100 Karayolu’nda seyir halindeyken şoförünün Gülsuyu Köprüsüne doğru dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki aynalar yola döküldü. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, yolda dökülen aynalarda belediye ekiplerince kaldırıldı.

maltepede-ayna-yuklu-kamyonet-devrildi-yenicag.jpg

maltepede-ayna-yuklu-kamyonet-devrildi-yenicag1.jpg

maltepede-ayna-yuklu-kamyonet-devrildi-yenicag2.jpg

maltepede-ayna-yuklu-kamyonet-devrildi-yenicag3.jpg

maltepede-ayna-yuklu-kamyonet-devrildi-yenicag5.jpg

maltepede-ayna-yuklu-kamyonet-devrildi-yenicag6.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
74 yaşındaki Dursun Özbek'e hiç yakışmadı! Gürel Yurttaş Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları yazdı Spor
74 yaşındaki Dursun Özbek'e hiç yakışmadı! Gürel Yurttaş Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları yazdı
Şiran’da çekirge istilası. Kapıları pencereleri açamıyorlar, ilaçlama bile fayda etmiyor Güncel
Şiran’da çekirge istilası. Kapıları pencereleri açamıyorlar, ilaçlama bile fayda etmiyor
Android 14 güncellemesini alacak ilk Samsung telefon açıklandı Teknoloji - Otomotiv
Android 14 güncellemesini alacak ilk Samsung telefon açıklandı
Stüdyoya bakın nasıl geldi? Seçimi AKP kazanınca derin bir oh çeken Rasim Ozan Kütahyalı'dan son hareket Spor
Stüdyoya bakın nasıl geldi? Seçimi AKP kazanınca derin bir oh çeken Rasim Ozan Kütahyalı'dan son hareket
Çocuklarını öldürmekten hüküm giymişti... Gerçek 20 yıl sonra bilimle ortaya çıktı Dünya
Çocuklarını öldürmekten hüküm giymişti... Gerçek 20 yıl sonra bilimle ortaya çıktı
Evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Haziran ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Keşfet
Evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Haziran ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
6 önemli madde saydı. CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı Siyaset
6 önemli madde saydı. CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı