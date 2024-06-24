Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Meydana gelen kaza, Kuzeykent Mahallesi Hastane Kavşağında yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında Zühtü Kök yönetimindeki 37 EL 266 plakalı Fiat marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DUH plakalı Peugeot marka kamyonet kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar refüje savruldu.

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Zühtü K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nurhan G. ve Cüneyt G. yaralandı. Yaralılar, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.