Kamyonet kasasından uçtular: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyonet kasasından uçtular: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobille çarpışan kamyonetin kasasındaki 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Adıyaman’da bir kamyonet ile çarpışan otomobilin kasasında bulunan 2 kişi, aracın üzerlerine uçması sonucu yaralandı. Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kamyonetin sürücüsü H.K. yönetimindeki araç ile M.E. tarafından kullanılan otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan Dindar K. ve Yunus T., otomobilin üzerine fırlayarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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