﻿Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

AA
G.G (33) yönetimindeki 48 ABC 335 plakalı kamyonet, Çamdibi Mahallesi 273 Sokak'ta Sercan Demirel (30) idaresindeki 07 AJU 281 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.