Kamyonet tıra arkadan çarptı

Bursa’da tıra arkadan çarparak şarampole düşen kamyonda 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kamyonet tıra arkadan çarptı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu, Subaşı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Çakır (32) idaresindeki 10 Z 4872 plakalı alüminyum yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan C.Ç. yönetimindeki 45 AHY 535 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki şarampole düşerek yan yattı.

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Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyonette yolcu olarak bulunan Telli Çakır (55)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü Cemal Çakır ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralını sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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