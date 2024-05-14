Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi
Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi.

İstanbul Fatih Beyazıt'ta dün saat 09.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kadın, yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başlarken, bir süre sonra kadına çarptı. Kadın, kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Kadının çantası ise yolun ortasında kalırken, kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför durdu.

Aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1-005.jpg

2-003.jpg

3-003.jpg

Son Haberler
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar Dünya
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu
Kurban bedelleri belli oldu Ekonomi
Kurban bedelleri belli oldu
Halil Umut Meler derbide yok Spor
Halil Umut Meler derbide yok
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü Video
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı Yerel Haberler
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı
4 ilde IŞİD operasyonu 56 gözaltı. Bakan Yerlikaya duyurdu Gündem
4 ilde IŞİD operasyonu 56 gözaltı. Bakan Yerlikaya duyurdu