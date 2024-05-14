Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi

İstanbul Fatih Beyazıt'ta dün saat 09.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kadın, yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başlarken, bir süre sonra kadına çarptı. Kadın, kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Kadının çantası ise yolun ortasında kalırken, kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför durdu.

Aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.