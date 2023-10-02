Kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın’da bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet Ana Yola Çıkarken Otomobille Çarpıştı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bartın Arıt yolu Sipahiler köyü mevkisinde gerçekleşti. Sipahiler köyünden gelen Mehmet Bayrak yönetimindeki 67 SE 550 plakalı kamyonet, ana yola çıkarken Bartın istikametinden gelen Zeyit Baş yönetimindeki 67 AAH 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil Alev Aldı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Zeyit Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ve yanındaki yolcu Hasan Köroğlu da yaralandı. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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