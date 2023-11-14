Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın kent merkezine bağlı Saraydüzü köyü girişinde, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, A.S. (34) idaresindeki 34 HA 648 plakalı kamyonet ile K.Ç. idaresindeki 03 BH 943 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kamyonet takla atıp yol kenarındaki şarampole devrilirken, diğer araç yakındaki bir evin bahçesine girdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Y.'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, yaralılar K.Ç. (45), R.Ç. (17), A.S. (34) ve H.T. (41) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

K.Ç. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kamyonette yüklü gıda malzemeleri çevreye saçılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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