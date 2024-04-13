Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Düzce’de kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Altınpınar mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Şandan S. yönetimindeki 34 HZ 5555 plakalı Ford marka otomobile aynı istikametten giden Vasip Ö. kontrolündeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddeti ile otomobil bankete çıkıp takla attı, kamyonet ise yol üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonucu yaralanan kamyonet sürücüsü V.Ö.'nün kanlar içerisindeyken telefonla yakınlarını araması dikkat çekti.

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Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kazadan dolayı tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasından sonra normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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