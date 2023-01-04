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Karabük’te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:35
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Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Karabük’te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Yenice - Karabük karayolu Şeker Kanyonu mevkiinde meydana geldi.

Seyfettin İncebacak idaresindeki otomobil karşı istikametten gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerin jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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