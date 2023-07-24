Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Yaşar Acar (53) hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Ç., (39) idaresindeki 68 ACH 567 plakalı kamyon, Yaşar Acar'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Acar, düşerek savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Acar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Abidin Ç., gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

kamyonun-carptigi-motosikletin-surucusu-oldu-kaza-ani-kamerada-5837-dhaphoto1.jpg

kamyonun-carptigi-motosikletin-surucusu-oldu-kaza-ani-kamerada-5837-dhaphoto2.jpg

kamyonun-carptigi-motosikletin-surucusu-oldu-kaza-ani-kamerada-5837-dhaphoto3.jpg

kamyonun-carptigi-motosikletin-surucusu-oldu-kaza-ani-kamerada-5837-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Son Haberler
Almanya Fas'ı gole boğdu Spor
Almanya Fas'ı gole boğdu
Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı
İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler Dünya
İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler
İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar Spor
İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar
Dikkat masum değiller Sağlık
Dikkat masum değiller
30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu Ekonomi
30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş