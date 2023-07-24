Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Ç., (39) idaresindeki 68 ACH 567 plakalı kamyon, Yaşar Acar'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Acar, düşerek savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Acar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Abidin Ç., gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.