Kan basıncının demansla alakası var mı?

Kan basıncını düşürmek demansı önlemeye yardımcı olabilir mi? İşte, yapılan araştırmanın sonucu…

Kan basıncının demansla alakası var mı?

Editör: Murat Öztürk

Araştırma, kan basıncının düşürülmesinin, halk arasında "bunama" olarak tanımlanan demansı önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

"European Heart Journal" tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları kan basıncı ile demans arasındaki bağlantıya ilişkin bir çalışma yürüttü.

Araştırma kapsamında, uzmanlar, 20 kadar ülke ve bölgeden, ortalama 69 yaşında, yüksek tansiyon hikayesi olan 28 bin kişinin sağlık verilerini analiz etti ve denekleri ortalama 4 yıl boyunca izledi.

Araştırmacılar, kan basıncını düşürmenin, bunama riskini azaltmada önemli bir etkisi olduğu sonucuna vardı.

George Küresel Sağlık Enstitüsü Küresel Beyin Sağlığı Biriminden Dr. Ruth Peters, "Çalışmanın sonuçları, hangi tür tedavinin kullanıldığına bakılmaksızın, kan basıncının düşürülmesi ile daha düşük demans riski arasında büyük ölçüde doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde Alzheimer ile yaşayan 55 milyonu aşkın kişi bulunuyor. Alzheimer, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor.

AA

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