Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te halıya sarılı bir vaziyette yola atılan cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cesedin kimliği tespit edilirken gözaltına alınan şüphelilerden biri polise verdiği ifadede cinayeti itiraf etti.

KAYNAK: DHA
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu

İstanbul’un Pendik ilçesinde 24 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde, sokağa gelen bir araçtan halıya sarılı bir ceset, yolun ortasına bırakıldı.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğunu belirledi. Cesedi bırakan kamyonet ise Esenler'de bir adreste bulundu.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını devam ettiren polis ekipleri, öldürülen Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M.'yi ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Öldürülen Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Süreli tehdit ve rahatsz ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından halıya sardım. Ardından akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık" dediği öne sürüldü.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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