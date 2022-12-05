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Felç olma riski en fazla kan grubu açıklandı

DSÖ her yıl 15 milyon kişinin felç geçirdiğini açıklarken, uzmanlar tarafından felç riskinin kan grubuyla bağlantılı olabileceğinin altı çizildi. İşte felç riski en yüksek kan grubu sahipleri…

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:13
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Kan grubunuz bu ise aman dikkat!

Felç olma riski en fazla kan grubu açıklandı
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Pandemi ile birlikte felç riski için A kan grubu üzerinde durulmakta. Fakat uzmanlar, a kan grubu sahiplerinin inme geçirme konusunda endişelenmemeleri veya bu bulguya göre artı bir tarama ya da tıbbi testlere girmemesini vurguladı. Kan pıhtılaşmasının sonucunda yüksek ihtimallerle gerçekleşebilecek olan inme ya da felç riskleri, uzmanlar tarafından araştırıldı ve sonuçları herkesin dikkatini çekti. Sonuçlara göre, kan grubunun felç ihtimalini etkilemesini değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıllara nazaran felç geçiren insan sayısının çoğaldığını söyleyen Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca tümü bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. Kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar" diye açıklama yaptı.

İŞTE O RİSKLİ GRUPLAR

DSÖ tarafından açıklanan verilere göre dünyada her sene 15 milyon kişiye inme iniyor. Günde 2 bin 200 kişiye inme inmektedir. Yılda inme geçirenlerin 5 milyonu sakat kalırken 5 milyonu ise ölmekte.

Geçtiğimiz senelerde yapılan araştırmalara göre A kan grubu taşıyan kişilerin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha fazla olduğu söylenmişti.

48 farklı çalışmada yaklaşık olarak 600 bin sağlıklı insanın verilerini imceleyen Maryland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 7 bin felçli hasta ile ilgili verilerini analiz etti ve sonuçları herkesi şaşırttı. Kan grubu A olan kişilerde yaklaşık 16 felçten birinin daha belli olduğunu tespit etti. 0 tipi kan grubuna sahip olanlar ise en düşük riske sahiptir.

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