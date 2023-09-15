Kan pıhtılaşması Kanser nedeni mi?

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu, çok ciddi uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

KAYNAK: DHA
Kan pıhtılaşması Kanser nedeni mi?

Editör: Naim Arıoğlu

‘Kan pıhtılaşması ile böbrek yetmezliği olur” diyen Doç. Dr. Topçu, “Kan pıhtılaşması ile bacaklarda veya vücudun herhangi bir yerinde kızarıklık, şişlik, ödem görülebilir. Kan pıhtılaşmasının nedenleri arasında kanser, ikinci sırada görülmektedir. Böbrek yetmezliğinde de yine hastada yaygın ödem görülür. Hastanın gözaltlarında şişme ya da vücudunda ödem varsa hemen doktora başvurularak nedeni araştırılmalıdır” diye de uyardı.

Kanserin en sık ve en bilinen belirtileri arasında; hızlı kilo kaybı, inatçı öksürük, kansızlık gibi nedenler yer almaktadır. Kanserde sıra dışı belirtileri Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu, “Kan pıhtılaşması, kanserli kişilerde sık görülür. Pıhtılaşmayla genellikle bacaklarda ödem, kızarıklık ve şişlik ile görülür. Bunun nedeni damardaki kanın pıhtılaşmasıdır. Diğer sıra dışı belirti olan böbrek yetmezliği ise böbrekte protein kaçağının fazla olmasıyla oluşur. Yine hastada yaygın ödem görülür. Nasıl tansiyon, diyabet hastalarında, böbrek yetmezliği belirli bir süreçte görülebiliyorsa kanser de böbrek yetmezliğine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

BELİRTİLER GENELLİKLE NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

Kan pıhtılaşmasının başka birçok nedenlerden de olabileceğine dikkat çeken Topçu, “Genetik ya da ritim bozukluğu nedeniyle de görülebilir. Bu yüzden bu tür hastalar öncelikle iç hastalıklar uzmanına başvurduğunda mutlaka diğer sebepler araştırılmalı, ardından da kanser taraması yapılmalıdır. Genellikle pankreas, kolon, mide, yumurtalık kanserlerinde bu belirti görülmektedir. Bacak şişliği ya da ödemle bize gelip kanser olan birçok hasta örneğimiz de var” diye konuştu.

“DÜZENLİ MAMOGRAFİ VE KOLONOSKOPİ HAYATA BAĞLAR”

Kansere farkındalık için de önerilerde bulunan Doç. Dr. Topçu şöyle konuştu:

“İnsanlar genellikle inatçı kilo kaybı, öksürük gibi belirtiler hakkında daha bilinçli. Ama bacaktaki pıhtılaşma ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde olan pıhtılaşma sonrasında yapılan araştırmalarda kanser atlanabiliyor. Bu yüzden bunlara çok önem verilmelidir. Kanserde en önemli şeylerden biri erken tanıdır. Hayat kurtarır. Bunun içinde en önemli şey tarama testlerini takip etmektir. 50 yaşından sonra mamografi ve kolonoskopinin düzenli yapılması önemlidir.”

DHA

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