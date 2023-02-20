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Kanada AB'nin savunma projesine katılacak

Kanada, Avrupa Birliği'nin (AB) Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) adı verilen savunma projelerinden birine katılacak.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:53
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Kanada AB'nin savunma projesine katılacak

Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın "Avrupa'daki Lojistik Merkezleri ve Operasyonlara Destek Ağı" (NetLogHubs) adlı PESCO projesine katılımı AB ülkelerince onaylandı.

Proje koordinatörü Almanya, projeye katılmak üzere mayıs 2022'de talepte bulunan Kanada'yı projeye davet edecek.

AB Konseyi açıklamasında Kanada'nın projeye ciddi katma değer getireceği vurgulandı.

NetLogHubs adlı savunma projesinin amacı operasyonlar için malzeme hazırlamak üzere mevcut lojistik tesislerini, yedek parça ve mühimmat için depoları kullanmak ve nakliye ile dağıtım faaliyetlerini uyumlu hale getirmek olacak.

Kurulacak ağın askeri operasyonlar için tepki zamanını düşürmesi, kapasite ve sürdürülebilirliği artırması hedefleniyor.

Bu projenin askeri ulaştırma alanındaki diğer bir PESCO projesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtiliyor. Askeri ulaştırma alanındaki projeye ABD, Norveç ve İngiltere'nin de katılacağı bildirilmişti.

AB yönetimi, PESCO'yu AB savunma politikasının ana hatlarından biri olarak görüyor. PESCO içinde 25 AB üyesi ülke bulunuyor. PESCO projelerinin, AB'nin savunma işbirliği için çerçeve görevi görmesi öngörülüyor.

PESCO katılımcısı ülkeler, ortak savunma kabiliyetleri geliştirilmesi, yatırımların koordine edilmesi, operasyonel hazırlığın ve silahlı kuvvetlerin dayanıklılığının artırılması için çalışıyor.

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