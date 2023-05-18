Kanada, benzeri görülmemiş orman yangınları için yardım talep etti

Kanada, ülkede dünden beri 4 farklı noktada devam eden orman yangınları için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Kanada, benzeri görülmemiş orman yangınları için yardım talep etti

Editör: Erhan Songür

Kanada, dünden bu yana devam eden ve ülkenin batısında yayılmaya devam eden, dört farklı bölgeyi ilgilendiren yangınlarla mücadele etmek için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, "Alberta'daki durum çok endişe verici ve tehlikeli olmaya devam ediyor ve zorluklardan biri şu anda Saskatchewan, Britanya Kolumbiyası ve Kuzeybatı Toprakları'nda başlayan önemli sayıda yangının olması" dedi.

Bakan, bu nedenle ülkenin yardım için ABD, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya çağrıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Şimdiye kadar, yarım milyon hektardan fazla ormanı ve yeşil alanı yakan, birçok ev ve işyerini yok eden yangınlardan etkilenen Alberta eyaletinin aynı zamanda dünyanın en büyük petrol üreten bölgelerinden biri olduğu da belirtildi.

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