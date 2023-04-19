Kanada Rus uçağını Ukrayna'ya gönderiyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Kanada'daki Toronto Pearson Havalimanı'nda kalan Antonov An-124 tipi uçağın Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi.



Geçtiğimiz yıl Şubat ayında savaşın başlamasından kısa bir süre önce Covid-19 kitlerini Kanada'ya götüren Rus Volga-Dnepr Airlines'a ait AN-124'e savaşın başlamasıyla birlikte Kanada hükümeti el koymuştu.



1 yıldan uzun bir süredir Kanada'da kalan uçak için karar verildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir görüşme gerçekleştirdiği ve uçağın Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.



Uçağın kısa bir süre sonra Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.