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Kanada'dan Türkiye için terör saldırısı uyarısı

Kanada, Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik "terör saldırısı" olabilir uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:57
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Kanada Türkiye için terör saldırısı uyarısı yaptı

Kanada'dan Türkiye için terör saldırısı uyarısı
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Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın güvenlik endişesi gerekçesiyle İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının hemen ardından bir haber de Kanada'dan geldi. Kanada yakın bir zamanda Türkiye'de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyardı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ve Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik "acil" koduyla koduyla uyarı mesajı yayınladı.

Mesaj'da "Terörist saldırı tehdidi ve ülke genelinde gösteri olasılığı nedeniyle Türkiye'de yüksek derecede dikkatli olun" denildi.

ABD, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'deki vatandaşları için yaptığı, "Terör saldırılarına karşı dikkatli olun." uyarısının ardından Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı.

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ABD UYARI YAPSANIZ ? YOKMU ABD DE VATANDASLARINIZ ?
1.02.2023 13:59
AB ÜLKELERİNIN VATANDASLARI ABD YAŞIYOR  
 
Bir dinazor
1.02.2023 13:21
Ama ucuz kahramanlık ' yedi düele karşı..' diye başlayan ucuz siyasete talip olanlar, bütün kurumları ustalar ile masonlara teslim ettiğiniz gözden nasıl kaçacak. Allahtan korkunuz yok ama ya kul?  
 
Faruk Kaya
1.02.2023 13:18
Kim ne açar kim ne kapatır kendi bilecekleri iş cehenneme kadar yolları var varda Ulu öndeer M.Kemal Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh düsturu ile ilmek ilmek dokunan dış siyaseti ne hale getirdiler  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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