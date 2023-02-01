Kanada'dan Türkiye için terör saldırısı uyarısı

Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın güvenlik endişesi gerekçesiyle İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının hemen ardından bir haber de Kanada'dan geldi. Kanada yakın bir zamanda Türkiye'de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyardı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ve Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik "acil" koduyla koduyla uyarı mesajı yayınladı.

Mesaj'da "Terörist saldırı tehdidi ve ülke genelinde gösteri olasılığı nedeniyle Türkiye'de yüksek derecede dikkatli olun" denildi.

ABD, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'deki vatandaşları için yaptığı, "Terör saldırılarına karşı dikkatli olun." uyarısının ardından Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı.