Kanada yanıyor: British Columbia'da acil durum ilan edildi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülke genelinde bu yıl şu ana kadar 14 milyon hektarlık alan küle döndü.

KAYNAK: İHA
Kanada yanıyor: British Columbia'da acil durum ilan edildi

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia eyaletinde hızla yayılan McDougall Creek orman yangını, Trader Cove bölgesi ve West Kelowna çevresindeki çok sayıda evi küle çevirdi. Alevler ayrıca bir tatil köyüne sıçradı.

Eyalet Başbakanı David Eby, "Bu yıl eyaletin gelmiş geçmiş en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla değişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu hızla gelişen koşullar göz önüne alındığında eyalet genelinde acil durum ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma ise 15 bin kişi için tahliye emri verildiğini aktardı.

McDougall Creek yangını 24 saat içinde 64 hektardan 6 bin 800 hektarlık alana yayılırken, tahliyeler başladı. Çok sayıda kişi evlerini terk etti. Alevlerin yaklaştığı Kelowna kentinde de sağlık görevlileri bakımevlerindeki yaşlıları tahliye etti.

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YELLOWKNİFE'IN YÜZDE 95'İ TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Kuzeybatı Toprakları bölgesinde ise alevlerin yaklaştığı başkent Yellowknife’ın yüzde 95’i boşaltıldı. Kalanların da mümkün olan en kısa sürede şehri terk etmesi istendi.

Kuzeybatı Toprakları bölgesinde 16 Ağustos’ta acil durum ilan edilmiş, ertesi gün Yellowknife’taki 20 bin kişinin tahliyesine başlanmıştı.

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ÜLKE GENELİNDE ŞİMDİYE KADAR 14 MİLYON HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 51 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 663’ü kontrolden çıkarken, 227’si ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 378 yangın ile British Columbia, 236 ile Kuzeybatı Toprakları, 142 ile Yukon’da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 779 orman yangını çıkarken, 14 milyon hektarlık alan kül oldu.

2023 orman yangını sezonunun “ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu” olduğu ifade edildi.

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