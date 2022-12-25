Kanada'da otobüs kazası: 53 yaralı

BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta meydana gelen kazada yaralanan 53 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Eyalet Başbakanı David Eby, "vahim" kazayı duyunca "şoke olduğunu ve üzüldüğünü" söyledi.
Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
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