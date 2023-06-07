Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'de gökyüzünü kapladı

Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarının oluşturduğu duman bulutu ABD semalarını kapladı.

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'de gökyüzünü kapladı

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı. Gün boyu puslu havaya sebep olan New York'taki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği kenti tamamen kapladı.

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