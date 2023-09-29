Kanala düşen kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Mersin’de 15 yaşında bir çocuk kuyuya düşen kuzusunu kurtarmak için sulama kanalına atladı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kanala düşen kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Mehmet Yıldız (15) ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu sulama kanala düştü.

Kuzuyu kurtarmak isteyen Yıldız, kanala atladı. Akıntıya kapılıp, suda çırpınmaya başlayan Yıldız’ı görenler kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kısa sürede suda kaybolan Yıldız’ın bulunması için bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan ve kaldırıldığı Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

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