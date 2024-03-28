Kanı temizliyor. Düşük ve yüksek tansiyonu ayarlıyor. İşte şifa deposu ot

Doğanın gizli kalmış hazine sandığı içinde, sağlığa faydalı birçok şifalı bitki mevcuttur. Bu bitkiler arasında öne çıkanlardan biri de burç otudur.

Bu değerli ot, kanı arındırma, tansiyonu dengede tutma gibi özellikleriyle bilinir.

Peki, burç otu tam olarak nedir?

Bu bitki, ağaç dallarında gruplar halinde büyüyen, odunsu bitkilerin yarı parazit bir türüdür ve her mevsim yeşil kalır.

Bitkinin parazitik doğası, zararlı olmaktan ziyade ekolojik dengeye katkıda bulunur; hayvanların beslenmesine ve bitkilerin çoğalmasına yardımcı olur, uzmanlar tarafından bu yönde açıklamalar yapılmıştır.

Burç otunun faydaları nelerdir?

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle bilinen burç otu, salgı bezlerine oldukça yararlıdır.

Sindirim sistemini destekleyici, salgı artırıcı özelliklere sahiptir.

Kanı temizleyici ve iltihap giderici etkilere sahiptir.

Epilepsi üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır.

Tansiyonu düzenleyici özellikleriyle bilinir.

İdrar söktürücü ve spazm çözücü etkilere sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır.

Ağrıları, özellikle romatizma ağrılarını hafifletmede etkilidir.

Burç otunun kullanım yöntemleri nelerdir?

Burç otunun yaprakları ve sapları zehirli değildir, ancak meyveleri tüketildiğinde zehirleyici ve hatta ölümcül olabilir. Farklı kullanım yöntemleriyle güvenli bir şekilde tüketilebilir. Burç otu, hastalıklarla mücadelede üç farklı şekilde kullanılabilir:

Burç otu merhemi,

Burç otu çayı,

Burç otu özsuyu.

Burç otunun meyveleri, iç yağ ile karıştırılarak merhem yapılabilir. Ezilmiş meyveler ise çıban tedavisinde kullanılabilir.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, meyveler yakı sakızı ile birlikte ezilerek romatizma tedavisinde krem olarak kullanılan bir karışım elde edilir.