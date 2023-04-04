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Profesör açıkladı: Kanser giderek genç yaşlarda daha sık görülüyor

Prof. Dr. Erdoğan Sözüer; kanserin giderek genç yaşlarda daha sık görülmeye başlandığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:25
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Kanser giderek genç yaşlarda daha sık görülüyor

Profesör açıkladı: Kanser giderek genç yaşlarda daha sık görülüyor
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İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Erdoğan Sözüer; “Hep söylüyoruz; kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Ancak bu konuda maalesef hala ciddi gecikmelerin olduğunu görüyoruz” sözlerini kullandı.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözüer tarafından, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Biriminin de katkılarıyla Gevher Nesibe Hastanesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte hekimler vatandaşları kanser karşı bilgilendirerek tanıtıcı broşürler dağıttı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sözüer; “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözüer; “Kanser sadece dünyanın değil Türkiye'nin de önemli problemlerinden bir tanesi. Her sene Nisan ayının ilk haftasında kansere dikkat çekmek üzere vatandaşı bilgilendirmek üzere pek çok bilimsel ve sosyal programlar yapılıyor. Sağlık müdürlüğümüz ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak her sene sosyal şuurlandırma programları yapıyoruz. Bugün de bu standı onun için açtık” dedi.

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan ve her türlü sıra dışı bulgularda doktora gidilmesinin önemine değinen Sözüer; “Giderek kanser sayılarında artış var. Aşağı yukarı her 100 bin nüfusta erkeklerde 300, kadınlarda 200 kişide kanser olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki her 100 bin kişide 500. Kayseri'nin nüfusunu da 1 milyon dersek 5 bin civarında Kayseri'de kanser hastası olduğunu tahmin edebiliriz. Bir başka önemli şey; giderek genç yaş grubunda da kanserin biraz daha sık görüldüğünü tespit ediyoruz. Erkeklerde; akciğer, prostat, mide ve bağırsak kanserlerinin sık olduğunu görüyoruz. Yine kadınlarda birinci sırada meme, tiroit, mide, bağırsak, rahim kanserlerini de görüyoruz. Bizim esas vermek istediğimiz esas şudur; bazı sıra dışı bulgular olduğunda halsizlik, yorgunluk, istenmeden olan kilo kayıpları, bulantı, kusma, her türlü kanama, vücutta tespit edilen her türlü şişlikler durumunda mutlaka ilgili bölüme müracaat edilmesi son derece önemli. Hep söylüyoruz; kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Ancak bu konuda maalesef hala ciddi gecikmelerin olduğunu görüyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece bu şehrin değil Orta Anadolu'nun en önemli sağlık kuruluşu. Vatandaşlarımıza vermek istediğim son mesaj; kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım. Her türlü sıra dışı bulgularda mutlaka hekime müracaat edelim” şeklinde konuştu.

Kanser ilaçları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Erdoğan Sözüer; “Kanser ilaçlarıyla ilgili dünyada ve ülkemizde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bu konuda bilimsel çalışmalar da son sürat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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