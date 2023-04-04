Kuru yemiş kanser savar mı

Editör: Erkavim Arıoğlu



Amerikan “New England Journal of Medecine” dergisi, 1980 ila 2010 yılları arasında 120 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre her gün 28 gram kuru yemiş yemek, ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor.

Yer fıstığı, badem, ceviz, antep fıstığı ve fındık tüketmek kalp krizi riskini yüzde 29 oranında, kanser riskini de yüzde 11 oranında düşürüyor. Kuru yemişin yararları bununla da sınırlı kalmıyor.

Yine araştırmaya göre, kuru yemiş yiyenler daha ince oluyor, daha az sigara içiyor, egzersiz yapıyor ve sebze meyve yemek gibi daha sağlıklı alışkanlıklara sahip oluyor. Kuru yemişlerde doymamış yağ asidi, yüksek kalite protein, lif, vitamin ve mineraller bulunuyor. Kısacası kuruyemişler, kanser önleyici, iltihap sökücü ve antioksidan özelliklere sahip…