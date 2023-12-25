Kanser hastalığında yeni tehlike çanları

Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Silver Tsunami kanserde yeni tehlike mi?” sorusunun yanıtları verdi. Hotar, şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizde 65 yaş üstü yurttaşlarımızın nüfusa oranı 2060’ta yüzde 22.6’ya çıkacak. Öngörü bu. Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 60’ının da bu kişilerden oluşacağı düşünülmekte. Dünyada Silver Tsunami olarak adlandırılan bir sürece girilmiş durumda. Tıp dünyasının bu sürece şimdiden alışması gerekiyor.”

KANSER HASTASI SAYISI ARTACAK MI?



Uluslararası Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Ravindran Kanesvaran da dünya genelinde 2050 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfusun 1.5 milyarın üstüne çıkacağını açıkladı. Kanesvaran, en hızlı yaşlanan ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Kanser bir yaşlanma hastalığıdır. Yaşlı sayısına bağlı olarak kanser hastası sayısı da artış gösterecek. Eğitim, klinik uygulama, araştırma faaliyetleri bu nedenle çok önemli. Teletıp uygulamalarıyla, uluslararası alanda yapacağımız iş birlikleriyle ileride karşımıza çıkacak kanser türlerinin önünü kesebilir. Bu yolla mesafe alınabilir.”

AA