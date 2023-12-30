Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve…

Ackee meyvesi, kalp krizi ve kanser gibi ölümcül hastalıklara karşı korunmada doğal bir besin olarak öne çıktı..

Ackee meyvesinin özellikleri ve faydaları haberimizde…

AKE MEYVESİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Ake meyvesi veya ackeee, Jamaika'nın milli meyvesi olarak bilinir ve tuzlu balıkla birlikte ülkenin geleneksel yemeğini oluşturur.

Ake, domatese benzer şekilde meyve olmasına rağmen sebze gibi kullanılır ve adlandırılır.

Latince adı: Blighia sapida

Meyve, yapraklarını dökmeyen tropik ağaçlarda, Batı Afrika'ya has olarak yetişir.

Meyve, armut şeklinde, sarı-kırmızı renkli bir kabuğa ve lezzetli ve yumuşak beyaz bir içe sahiptir.

Meyve, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengindir ve protein, lif ve sağlıklı yağ açısından iyi bir besindir.

AKE MEYVESİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

-Kalp damarlarının açılmasını sağlayarak kalp krizi riskini azaltıyor.

-Kan şekeri seviyesini düzenliyor.

-Sindirim sistemini destekliyor.

-Kanser hücrelerine karşı savaşıyor.

AKE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Ackee, yemeden önce bazı hazırlıklar gerektirir, ancak çok zor değildir.

Meyvenin etli kısmındaki siyah çekirdekler ve kırmızı zarlar çıkarılmalıdır. Bu kısımlar yenmez; etli kısım suyla yıkanır ve pişirilmeden önce iyice kurutulur.