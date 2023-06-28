Kanser hastası çocukların tedavileri yarım kaldı! Aileler yetkililerden yanıt bekliyor

Yeniçağ yazarı Büşra İlaslan "Kanser bayram tatili bekler mi? " diye sorduğu yazısında Nöroblastom hastası çocukların, ilaçlarına ulaşamadıkları için tedavilerinin yarım kaldığını yazdı. Kurumları arayan ailelere bilgi verilmediğini, bayram tatilinden sonra aramaları gerektiğinin söylendiğini belirten İlaslan, yaşanan ilaç sorununa ilişkin "Medipol Hastaneleri’nin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaçlarına ulaşamayan çocuklara 9 günlük bayram tatili bitmeden bir açıklama yapabilecek mi mesela?" dedi.

Tümöre ve SGK'ya karşı verdiği mücadeleden tanınan Nöroblastom hastası 13 yaşındaki Öykünaz Çalğı'nın babası Selçuk Çalğı ile görüştüğünü aktaran İlaslan, ilaç konusunda büyük bir belirsizlik yaşandığını ve Öykünaz gibi nöroblastom hastası olan çok sayıda çocuğun da ilacına ulaşamadığını yazdı.

İlaslan baba Çalğı'nın açıklamalarını şöyle aktardı:

"Yeniden başlayan tedavimizde Öykünaz toplam 6 kür alacak. İlk 3 kürümüzü tamamladık. Normalde kür için yine SGK'ya başvuru yapıyoruz. Doktor ilaç için reçete yazıyor. Biz bu reçete ile İbni Sina İlaç İthalat Birimi'ne başvuru yapıyoruz ve oradan karşılanıyor. Ancak şuan ilaca ulaşamıyoruz. Bize aktarıldığına göre bu ve buna benzer 200 adet ilaçta aynı sorun yaşanıyor.

Şöyle ki, biz kurumu arıyoruz, ilaç için bize bakanlıktan onay beklediklerini söylüyorlar. Bakanlık ilaç ithalatına onay vermediği için Öykünaz ve Öykünaz gibi çok sayıda çocuğun tedavisi gecikiyor, hastalık vücutlarında yayılıyor şuan. Bizim bakanlığın onayını bekleyecek lüksümüz, vaktimiz yok şuan.

"İLACI PARAYLA ALIN' DİYORLAR"

Bize paranız varsa bu ilacı parayla alın, devlet size sonra ödeyecek diyorlar. Ancak ilacın bir kutusu 5 bin 891 Euro. Toplam altı kutu almamız gerekiyor. O da 35-36 bin Euro yapıyor. Neredeyse 1 milyon Türk Lirası demek bu. Hangimiz nasıl ödeyelim bu parayı. Merkezi arayan ailelere farklı farklı açıklamalar yapılıyor. Bir aileye 'İlaç depoda mevcut ancak onay bekliyoruz' denmiş mesela. Önemli olan şu ki çocuklarımızın tedavisi gecikiyor. Bakanlığın derhal bu sorunu çözmesini istiyoruz."

'HASTANE KORİDORLARI BOŞ'

İlacına ulaşamayan başka bir çocuk olan 7 yaşındaki Siraç Emin'in olumlu yanıt verdiği tedavisinin de yarım kaldığını söyleyen aktaran İlaslan, Siraç'ın babası İsmail Vatansever ilaç krizine ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Yazıya göre, baba Vatansever, ilaç için Ankara İbni Sina’ya telefon ettiklerini belirterek, "Sanırım yüklenici firma ile devlet arasında bir anlaşmazlık var. Şuan çocuklar tedavi göremiyor. Haftaya normalde gitmemiz lazım hastaneye ama şuan hala ilaç yok. İlaç çok pahalı. TEB'de de veriliyor ama orada paralı. Ödenebilecek bir rakam değil. Çocukların ilaçları temin edilsin. Benim çocuğum tedaviye çok güzel yanıt verdi ama şuan tedavi göremiyor. Biz şimdiye kadar 5 kür ilaç alabilmiştik. 5'inci kür için ilacı, tedavisi tamamlanan elinde ilaç kalan hasta yakınlarından almıştık. Şuan kimsenin elinde ilaç kalmadı. Biz İzmir Dokuz Eylül'de tedavi görüyoruz. Gidin görün hastane bomboş. Çocuklar tedavilerini alamıyor." dedi.

İlaç erişimindeki kriz konusunda bilgi veren Ankara Eczacılar Birliği Başkanı Taner Ercanlı ise İlaslan'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sorun bu ilaç özelinde değil. Bu ruhsatlı olmayan ilaçlar geçmişte sadece Türkiye Eczacılar Birliği üzerinden geliyordu. Sonradan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Yurt Dışı İlaç Birimi İbni Sina SSGM de bir takım ilaçları getirmeye başladı. İbni Sina getirdiği ilaçları SGK üzerinden getiriyor. Ücretli alacaklar ya da özel sağlık sigortası benzeri güvenceleri olanlar da Türk Eczacılar Birliği üzerinden temin edebiliyor.

Son zamanlarda yurt dışından gelen ilaçlarda bir de sahte ilaç olayı gündeme geldi. Bu olay sonrası bakanlık ilaçların hastalara ulaştırılma noktasında bir takım düzenlemeler yaptı.

Bu düzenleme ile beraber birçok ilacın erişiminde ve hastaya ulaştırılmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

Gerek İbni Sina SSGM gerek Türk Eczacılar Birliği'nin getirdiği ilaçların bir çoğu getirilemez duruma düştü. Yani sadece bu ilaç özelinde yaşanan bir durum değil aslında.

Temelinde bu ilaçların ruhsatlandırılması ve ruhsatlı bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi gerekli. Üstüne basa basa söylüyoruz bunu.

Fakat şuan ilaçta uygulanan Euro kuru 10.76, Türkiye'deki reel Euro kuru 28'in üzerine çıkmış durumda.

Bu kur farkından dolayı firmalar bu ilaçları ruhsatlandırıp Türkiye'de geri ödeme sistemine sokup ödetmek yerine, ithal ilaç statüsünde bu şekilde kurum üzerinden ya da Türk Eczacılar Birliği üzerinden getirme yolunu seçiyor.

İşte bu sebeple nöroblastom ilacı Quarziba'da olduğu gibi aksaklıklar yaşanıyor. Firmalar bunu reel kurdan Türkiye’ye sokabilmek için bu yöntemi seçmiş vaziyetteler. Bu sağlıksız bir sistem zaten.

Önceden az bulunan ilaçlarda bu yöntem varken şimdi ciddi sayıda üretilen ilaçlar bile bu yollarla Türkiye’ye getiriliyor firmalar tarafından. İşin temel sıkıntısı buradan kaynaklanıyor."

"Bu insanlar çocuklarını yaşatmaya çalışıyor. Siraç da Öykünaz da sağlıkla yürüyecekleri günlere bu kadar yaklaşmışken, yaşanabilecek bir gerilemenin hesabını kim verecek?" diye tepki gösteren İlaslan, yazısını, "Kurumlar ailelere bayramdan sonrasını beklemelerini söylemiş... Medipol Hastaneleri’nin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaçlarına ulaşamayan çocuklara 9 günlük bayram tatili bitmeden bir açıklama yapabilecek mi mesela?" diyerek noktaladı.