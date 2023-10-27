Kanser hastası K9 köpeği, polislerin selamlama kıtasıyla uğurlandı

ABD’nin Virginia eyaletinde narkotik şubede çalışan K9 köpeği Candy, kanser teşhisi konulduğu için 10 yıllık hizmetinin ardından emekli edildi. Polisler, Candy’yi merkezden selamlama kıtasıyla uğurladı.

Kanser hastası K9 köpeği, polislerin selamlama kıtasıyla uğurlandı

Virginia Beach kenti polis merkezi (VBSO), 24 Ekim’de yaptığı açıklamada birimin ilk narkotik K9 köpeği olan Candy’ye yaklaşık 10 yıllık hizmetinin ardından kanser teşhisi konduğu için köpeğin emekliye ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada “K9 Candy'ye geçen hafta kanser teşhisi kondu. VBSO, Candy'nin merkezden son ayrılışını ve hizmetini selamlama kıtasıyla onurlandırdı. 11 yaşında bir Alman kurdu olan K9 Candy, tören boyunca en sevdiği tenis topunu taşıdı” denildi.

"​AFERİN KIZIMIZA"

VBSO, Candy’nin 10 yıllık hizmeti boyunca 2 bin 900’den fazla operasyonel arama yaptığını ve sokak değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan toplamda 278 kilo uyuşturucu maddenin ele geçilmesinden sorumlu olduğunu vurguladı. VBSO açıklamasında “Aferin kızımıza! Seni özleyeceğiz, K9 Candy!” ifadelerini kullandı.

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