Kanser hastası kadının şüpheli ölümü. Oğlu gözaltında

İHA'nın haberine göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin A., eşi Nazire Ş. ile birlikte kanser hastası annesi Türkiye A.'yı tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Acil servise getirilen kadına doktorlar müdahale etti. Bu sırada Türkiye A., oğlu ve gelini tarafından tuvalete götürüldü. Hüseyin A. sedyedeki annesi fenalaşınca sedyeyi sallamaya başladı.

Hüseyin A.'yı bu sırada tuvalete gelen bir görevli gördü. Kadın hemen servise alındı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktorlar, yaptıkları muayenede kadının vücudunda hastaneye ilk geldiğinde darp izi olmadığını ancak tuvalete gidip geldikten sonra darp izine rastladıklarını bildirdi.

Bunun üzerine Hüseyin A. gözaltına alındı. Annenin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.