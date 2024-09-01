Kanser hastasıydı hastanenin önünde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi gördüğü özel hastane önünde park halindeki aracında ölü bulundu. Olay, Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastane önünde park halindeki 48 JA 683 plakalı hafif ticari aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, ölen kişinin aynı hastanede kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Ünal Emin Paktaş olduğu tespit edildi. Paktaş’ın hastanede muayene olduktan sonra aracına bindiği ve burada hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Ünal Emin Paktaş’ın cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.