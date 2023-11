Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor

Kanser, günümüzde sık karşılaşılan ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Bu hastalığın ortaya çıkmasında hareketsizlik, kötü alışkanlıklar ve sağlıksız beslenme gibi faktörler etkilidir.

Kanserden korunmak için beslenmesine özen gösterenler, antikanser özellikleri olan ve aynı zamanda birçok sağlık yararı sağlayan bazı besinleri tercih ediyor. Bunlardan biri de turptur.

Turp, kök sebze grubunda yer alan ve besin değeri yüksek bir bitkidir. Turp, ateş düşürücü, boğaz yumuşatıcı, safra akışını düzenleyici ve iltihap giderici gibi pek çok faydasıyla bilinir ve aslında en sağlıklı sebzelerden biridir.

TURP NE KADAR İÇİLMELİ?

1/2 fincan dilimlenmiş turp, yaklaşık 12 kalori içerir ve neredeyse hiç yağ içermez, bu da sağlıklı beslenmenize katkıda bulunur.

Turp, güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Sadece 1/2 bardak, günlük ihtiyacınızın yaklaşık %14’ünü karşılar. C vitamini, vücuttaki serbest radikallerle mücadele eder ve yaşlanma, sağlıksız yaşam tarzı ve çevresel toksinlerin sebep olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. C vitamini ayrıca, cilt ve kan damarlarının sağlığını koruyan kolajen üretimine de katkı sağlar.

TURBUN FAYDALARI

-Turp, kanserle savaşmaya yardımcı olan bir sebzedir.

Turp, turpgiller ailesine ait olan ve suyla temas ettiğinde izotiyosiyanat adı verilen kanser önleyici bileşiklere dönüşen maddeler içerir. Bu bileşikler, vücudun kanserojenleri atmasına ve tümör oluşumunu engellemesine katkıda bulunur. 2010 yılında yapılan bir çalışmada, turp kökünden elde edilen ekstraktın, bazı kanser hücrelerini öldürebilen farklı izotiyosiyanat çeşitleri içerdiği bulunmuştur.

-Turp, karaciğerinizi de koruyabilir.

Turp, karaciğerin toksinleri temizlemesine yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca karaciğerin detoksifikasyon işlemlerini destekleyen sülfür içeren bir sebzedir. Turp yaprakları da karaciğer sağlığına faydalı olabilir. Bir araştırmada, yüksek kolesterolle beslenen farelere turp yaprağı verildiğinde, sindirim işlevlerinin iyileştiği ve safra üretiminin arttığı gözlemlenmiştir.

-Turp, sindirim sisteminizi de destekler.

Yarım bardak turp, 1 gram lif sağlar. Lif, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler. Ayrıca kan şekerini kontrol etmeye, kilo vermeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Turp suyu da sindirim sistemi için yararlı olabilir. Bir çalışmada, turp suyunun mide ülserlerini önlemeye yardımcı olabileceği, çünkü mide dokusunu koruduğu ve mukozal bariyeri güçlendirdiği belirlenmiştir. Mukozal bariyer, midenizi ve bağırsaklarınızı ülser, iltihap ve enfeksiyona karşı korur.

-Turp, kalp sağlığınız için de iyi bir seçimdir.

Turp, kalbin ritmini düzenleyen ve kalp hastalığı riskini azaltan potasyum içerir. Ayrıca kalbin sağlıklı çalışmasını sağlayan ve damar duvarlarını güçlendiren antosiyanin, C vitamini, folik asit ve flavonoid gibi bileşikler de içerir.

-Turp, bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.

Turp, soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı koruyan ve bağışıklık hücrelerinin çalışmasını artıran C vitamini açısından zengindir. Ayrıca serbest radikallerin, iltihabın ve yaşlanmanın etkilerini azaltabilir.

-Turp, cildinize de iyi gelir.

Turp suyu içmek, cildinize sağlıklı kalması için gerekli olan C vitamini, çinko ve fosfor gibi besin maddeleri sağlar. Ayrıca cilt kuruluğu, akne, sivilce ve döküntü gibi sorunları da önleyebilir.