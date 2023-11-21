6 ay ömür biçilen kadın 10 günde kanserden kurtuldu. Sırrı ortaya çıktı

Almanya'daki kadına 6 ay ömrü biçilmesine rağmen kadının 10 günde kanseri yendiği bildirildi. Kadının kanseri yenme sırrı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
6 ay ömür biçilen kadın 10 günde kanserden kurtuldu. Sırrı ortaya çıktı

Meme kanseri olan 10 yıldır Almanyalı Clari Cunningham’ın hayatını zorlaştırdı. Genç kadın, 2008 yılında ilk kez bu hastalıkla tanıştı ve o günden beri birçok acı ve tedavi yöntemi denedi. Ancak hiçbiri ona umut vermedi. Ta ki, immünoterapi adlı bir tedavi yöntemiyle tanışana kadar. Clari Cunningham, bu tedavi sayesinde nasıl hayata döndüğünü anlattı.

Clari Cunningham, meme kanserini iki kez yenmeyi başardı, ancak üçüncü kez yakalandığında durum çok daha kötüydü.

Doktorlar, kanserin sadece memesini değil, kemiklerini, akciğerlerini, karaciğerini ve lenfatik sistemini de etkilediğini ve ölümcül olduğunu söylediler.

Genç kadına, en fazla altı ay yaşayabileceğini söylediler.

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Clari Cunningham, omurgasında ve kafatasında da kanser olduğu için yürüyemez ve bakıma muhtaç bir duruma geldi. Yanına iki arkadaşı geldi ve onu Almanya’da immünoterapi denemeye ikna ettiler.

Doktorlar, bu tedavinin çok zorlu olduğunu ve Clari Cunningham’ın bunu kaldıramayacağını söylediler, ancak o yine de şansını denedi.

Clari Cunningham, immünoterapi tedavisine başladıktan sonra mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı.

Tedavi, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini yok etmeye çalışan bir yöntem.

Clari Cunningham, 11 gün boyunca bu tedaviyi gördü ve sonrasında bastonla yürümeye başladı.

Clari Cunningham, “Kanserimin yayıldığını öğrendikten birkaç hafta sonra, yürümek için yardıma ihtiyacım vardı ve Almanya’daki Hallwang Kliniğine yatırılmadan önceki haftalarda yatağa mahkum kalmıştım ve sürekli bakıma muhtaçtım. Hallwang’da 11 günlük immünoterapi tedavisi görmeye başladım ve kısa bir süre sonra baston kullanarak koridorda yürümeye başladım” dedi.

Clari Cunningham, 10 günlük tedaviden sonra yürüyebildiği gibi, aldığı ilaçlar sayesinde kanser hücrelerinin büyük bir kısmından kurtuldu.

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İki hafta sonra ağrıları azaldı ve yeni bir hayata başladı. Clari Cunningham, tedavi sürecinde verdiği kiloları da geri aldı.

Uzmanlar, immünoterapinin, kanser tedavisinde geleceğin yöntemi olabileceğini söyledi.

Kanser hastaları, Clari Cunningham’ın öyküsünden ilham alarak umutlarını yitirmemelerinin gerekliği vurgulandı.

İMMÜNOTERAPİ NEDİR?

Yeni yeni duyulmaya başlayan bu tedavi türünde bağışıklık sistemini kansere karşı savaşmak için daha etkili bir hale getiriyor.

Uzun süreli koruma ve daha az hasar almasına yardımcı olan imminoterapi, kemoterapinin kanseri hedef alırken, bağışıklık sistemini hedef alarak kişinin daha az hasar almasını ve bağışıklığının güçlenmesini sağlar.

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