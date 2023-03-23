﻿İşte Daum'un son hali. Çok şaşıracaksınız

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de çalışan ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Daum, Alman basınıyla son halini paylaştı ve tedavi süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Tedavisinin iyiye gittiğini ancak kanserin tamamen yenilecek bir hastalık olduğuna inanmadığını söyleyen Daum, şu ifadeleri kullandı:

"Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'bitti' demek doğru olmaz. Benim için bu daha çok 'Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim' diyebilmek önemli. Bunun için ise daha fazla terapi etkili olacaktır.

Akciğer kanserine yakalandığım geçen yaz rutin bir kontrol sırasında belli oldu. 50 yaşın üstündeki herkesi düzenli olarak kontrollere gitmeye davet ediyorum."