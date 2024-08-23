Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı

Akciğer kanseri, her sene yaklaşık 1,8 milyon ölüme sebep olarak, dünyadaki en yaygın kanser ölüm sebebi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle, tümörlerin yayıldığı ileri seviyelerde hastaların hayatta kalma şansları oldukça düşük.



Uzmanlar, şimdi ise vücudu kanser hücrelerini bulup öldürmesi ve bunların bir daha geri gelmesini engellemesini sağlayan yeni bir aşıyı test aşamasına getirdi.

Halk arasında BNT116 olarak bilinen ve BioNTech markası tarafından üretilen bu aşı, akciğer kanserinin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek üzere geliştirildi.

TÜRKİYE DAHİL YEDİ ÜLKEDE ARAŞTIRMALAR BAŞLATILDI

Faz 1 klinik denemesi, BNT116'nın insanlar üzerindeki ilk çalışması olup, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, İspanya, Polonya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma yerinde başlatıldı.

Genel olarak, cerrahi veya radyoterapiden önce erken evreden ileri evre hastalık veya nükseden kanser vakalarına kadar, yaklaşık 130 hasta bu denemeye girecek.

Aşı, Covid-19 aşılarına benziyor. Aşı, mRNA (mesajcı RNA) kullanıyor ve bağışıklık sistemine KHDAK’ten alınan tümör belirteçlerini göndererek, bu belirteçleri ifade eden kanser hücreleriyle savaşması için vücuda bağışıklık kazandırıyor.



Bu yöntemle, sağlıklı hücreler zarar görmüyor, kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirmek amaçlanıyor, bu da hastalar için kemoterapinin aksine daha güvenli bir tedavi süreci sunuyor.