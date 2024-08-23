Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı

Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkedeki hastalar üzerinde denenmeye başladı. Uzmanlar, bu aşının binlerce insana tekrardan umut olma potansiyelini "çığır açıcı" olarak adlandırıyor.

Akciğer kanseri, her sene yaklaşık 1,8 milyon ölüme sebep olarak, dünyadaki en yaygın kanser ölüm sebebi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle, tümörlerin yayıldığı ileri seviyelerde hastaların hayatta kalma şansları oldukça düşük.

Uzmanlar, şimdi ise vücudu kanser hücrelerini bulup öldürmesi ve bunların bir daha geri gelmesini engellemesini sağlayan yeni bir aşıyı test aşamasına getirdi.

Halk arasında BNT116 olarak bilinen ve BioNTech markası tarafından üretilen bu aşı, akciğer kanserinin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek üzere geliştirildi.

kanser-asisi3.png

TÜRKİYE DAHİL YEDİ ÜLKEDE ARAŞTIRMALAR BAŞLATILDI

Faz 1 klinik denemesi, BNT116'nın insanlar üzerindeki ilk çalışması olup, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, İspanya, Polonya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma yerinde başlatıldı.

Genel olarak, cerrahi veya radyoterapiden önce erken evreden ileri evre hastalık veya nükseden kanser vakalarına kadar, yaklaşık 130 hasta bu denemeye girecek.

Aşı, Covid-19 aşılarına benziyor. Aşı, mRNA (mesajcı RNA) kullanıyor ve bağışıklık sistemine KHDAK’ten alınan tümör belirteçlerini göndererek, bu belirteçleri ifade eden kanser hücreleriyle savaşması için vücuda bağışıklık kazandırıyor.

Bu yöntemle, sağlıklı hücreler zarar görmüyor, kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirmek amaçlanıyor, bu da hastalar için kemoterapinin aksine daha güvenli bir tedavi süreci sunuyor.

İlgili Haberler
Böbreklerdeki zehri dışarı atıyor. Vücudun filtresini ilaç gibi temizliyor
Börekler için mucize ortaya çıktı
Kanser hastası müşterisine destek olmak için saçını kazıdı
Kanser hastası müşterisine destek olmak için saçını kazıdı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Quaresma geri dönüyor Spor
Quaresma geri dönüyor
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay Gündem
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi Spor
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir Gündem
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Yerel Haberler
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Konyaspor plaket verip gönderdi Spor
Konyaspor plaket verip gönderdi