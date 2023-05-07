Kansere çare besinler

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için beslenme önerileri sürekli değişiyor gibi görünebilir. Neyse ki beslenme önerilerinin bazıları değişmedi…

Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller dahil olmak üzere tam gıdalardan oluşan bitki bazlı bir diyet, sürekli olarak en sağlıklı beslenme yolu olarak kanıtlandı. Böylelikle daha düşük riskle kansere yakalanacağı açıklandı.

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Meyve ve sebzelerin yanı sıra; tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar ve baklagillerden oluşan bir beslenme sistemi, kansere karşı koruyucudur. Bu bitkisel gıdalar, sağlımıza büyük bir katkıda bulunuyor. Kanserle farklı şekillerde savaşan, gerekli lif ve fitokimyasallar içerir. Bazıları kansere dönüşebilen, hücre hasarını önleyen antioksidanlarla doludur. Diğerleri ise tümör oluşumunu engelleyebilen veya mevcut kanser hücrelerini öldürebilen bileşikler içerir. Çoğumuzun bilmediği kanser riskini azaltan; İşte mucize gıdalar!

BROKOLİ

Brokoli, çoğu kişi tarafından sevilen bir sebze olmasada Brokoli, DNA'daki mutasyonları inhibe ediyor. Böylece kanserli hücrelerin çoğalmasını önleyerek prostat kanseri dahil olmak üzere belirli kanserlerin gelişimini önlemede çok başarılı.

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası, kolorektal kanser riskini azaltabilen yüksek lif içeriğine ek olarak yapılan araştırmalara göre; akciğer ve meme kanseri riskini azaltabileceğini öne süren karotenoidler içerir.

HAVUÇ

Havuç, hücre zarlarını oksidatif hasardan koruyabilen ve kanser hücrelerinin azaltabilen bir antioksidan olan beta-karoten ile birleşmesiyle ünlüdür. Araştırmalar, havuçtaki antioksidanların, rahim ağızı kanserine neden olan HPV ile savaşabileceğini öne sürüyor.

YOĞURT

Zararlı bakteriler tarafından tetiklenen iltihaplanma, akciğer kanserine karşı büyük koruma sağlıyor. İçerdiği probiyotikler sayesinde kansere neden olan iltihabı azaltarak, sağlıklı bir ekosisteme sahip olmamızı sağlar.

KARNABAHAR

Karnabahar çok zengin içerikli bir vitamin deposudur. Kanser riskini azaltan bileşiklerle doludur. Çok sevilen bir sebze olmasada yemenizde fayda var diyebiliriz..

ÜZÜM

Üzüm, harika bir antioksidan resveratrol kaynağıdır. Karaciğer ve mide dostu olan bu meyve aynı zamanda lenf kanserine yakalanma riskini neredeyse yok ediyor. Çekirdekleri daha fazla kanserle savaşan antioksidanlar içerdiği için, çekirdeğiyle tüketmek sağlığa çok daha faydalıdır.

ELMA

Özellikle kabukları kapsamlı bir şekilde incelenen ve prostat, meme, akciğer ve kolon olmak üzere birçok kanser türünün çoğalmasını engellediği gösterilen, yüksek konsantrasyon da flavonoid kersetin içerir. Elma ayrıca diyet lifi bakımından da yüksektir.

ENGİNAR

Araştırmalar, enginarın meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren polifenolllerle dolu olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda lif bakımından en zengin sebzelerden biridir. Bu da bağırsak kanserinin riskini azaltıyor.

PORTAKAL

Yapılan araştırmalar sonucu, C vitamini içeren meyvelerin akciğer ve kolon kanseri riskinin önüne geçiyor. Özellikle narenciye meyvelerinin mide kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor.Portakal kabukları, kanser önleyici flavonoidlere sahiptir.

ISPANAK

Ispanak; yemek borusu, mide ve ağız kanserine karşı korumaya yardımcı oluyor. Antioksidan ve karotenoidler bakımından zengindir. Yaklaşık 490.000 kişi üzerinde yapılan araştırma, daha fazla ıspanak yiyenlerin özofogus hücresini geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu kanıtladı.