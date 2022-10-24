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Bu gıda takviyesi kanser ve obezite için çok faydalı

Bedenimizde yararlı bakteriler olarak da bilinen probiyotikler, bağışıklık sistemini korumada da önemli rol oynar. Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, probiyotikler üzerinde yapılan son çalışmaların gelecek dönemde kanser, obezite ve sinir sistemi hastalıklarına da yararlı olabileceğini açıkladı, önemli bilgiler verdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:56
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Kansere ve obeziteye destek tedavi, probiyotikler

Bu gıda takviyesi kanser ve obezite için çok faydalı
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Probiyotikler gıda takviyesi olarak da kullanılıyor, mide bağırsak sağlığının vazgeçilmezleri olarak biliniyorlar. Fermente edilmiş ürünlerle ve laboratuvar ortamında kontrollü olarak üretilen bu yararlı bakterilerin kullanım miktarları ve hangi yollarla alındığı ise önemli. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, probiyotik kullanımında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama:

“Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte hastalanmaya olan yatkınlık artıyor. Yeterli miktarda tüketilen probiyotikler, antialerjik ve antimikrobiyal etki gösterirken; sindirim sistemi florasının ve işlevlerinin düzenlenmesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmakta. Hızlı tüketilebilen ve hazırlık gerektirmeyen formlarda satışa sunulan probiyotik ürünlerin, büyük bir kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlıyor. Probiyotikleri beslenmemize fermente edilmiş; süt ürünleri, meyve ve sebzeler, soya gibi kaynaklarla dâhil etmemiz mümkün. Bununla birlikte probiyotiklerin laboratuvar ortamında kontrollü üretimi de söz konusu. İçerdikleri canlı mikroorganizma sayısının fazla olması bu probiyotik takviyelerini; sağlıklı ve dengeli beslenmeden uzaklaşan, çalışma saatleri ve koşulları nedeniyle hızlı gıdalara yönelmek zorunda kalan modern insan ve sanayi toplumları için tercih sebebi kılmakta. Ayrıca kapsül, saşe, emme tableti gibi hızlı tüketilebilen probiyotikleri de günlük yaşama dâhil etmek oldukça kolay” .

PROBİYOTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİİ

Probiyotiklerde özellikle hastalık yapıcı özelliğinin olmaması ve antibiyotiklere karşı duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Onat, ideal probiyotik özelliklerini de şöyle açıkladı:

Gastrointestinal kanalda kalıcı olabilmeli
Asit ve safraya tolerans gösterebilmeli
Lactic asit üretmelidir. Antimikrobiyal madde üretmeli
Bağırsak yüzeyi ile uyumlu olmalı
Genetik olarak stabil olmalı
Gıda güvenliği ve klinik kullanımda güvenli olmalı
 

İHA

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