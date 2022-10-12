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Kanseri önlemek için en iyi 5 gıda

İnsanların korkulu rüyası olan kansere karşı savaşan besinler sürekli ilgi çekmeye devam ediyor. Kanseri önlemek için en iyi 5 gıdayla ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:46
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Kanseri önlemek için en iyi 5 gıda

Kanseri önlemek için en iyi 5 gıda
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Kanser çağımızın öldüren hastalıklarından olmasıyla korkutmaya devam ediyor. Birçok yerden ise gerek ilca gerekse tedavi olarak müjdeler duyurulmasına rağmen kesin çözüm hala kansere karşı bulunmadı. Bu süreçte kanserle savaşan besinleri önemi daha da arttı. Özellikle de uzmanlar kansere karşı 5 gıdayı önermesini dikkat çekti.

İŞTE ÖZELLİKLERİ İLE ANTİKANSER GIDA OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK EN İYİ 5 GIDA…

-BROKOLİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim adamları 1992 yılında Brokoli’nin içeriğinde bulunan “sulforaphane” maddesinin anti-kanserojen özelliklerini keşfettiler. Yapılan çalışmalarda, brokolinin bağışıklık sistemimizin kanserlerle mücadele eden detoxifikasyon enzimlerini uyardığı ve bu yolla kansere neden olan mekanizmaları bloke ettiği gösterilmiştir.

-KİVİ

Kivinin kanseri önleyici etkisine söyleyen uzmanlar, Çin'de yapılan analizlerde meyve suyunda bulunan bazı maddelerin kansere neden olan maddelerin oluşumunu engellediğinin ortaya çıktığını belirterek, “Kivi, kanserle savaşın en etkin maddelerinden biridir. Kılcal damar yapısını güçlendirir.” Şeklindeki ifadeleri kullandı.

-YABAN MERSİNİ

Uzmanlar, yaban mersini özünün, radyasyonun etkinliğini arttırdığını keşfetti. Deneyde, radyoterapi sırasında kanser hücreleri yüzde 20 oranında azaldı. Yaban mersini özü alan hücrelerde kanser yüzde 25 oranında azaldı.

-DOMATES

Onkoloji ve Hematoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Küçük, şu sözleri söyledi:

“Yaptığımız araştırmalarda domates ve soya fasulyesi tüketiminin akciğer, böbrek, prostat, mide, meme kanseri başta olmak üzere birçok kansere iyi geldiğini belirledik. Domatesin aynı zamanda yumurtalık kanserine ve rahimdeki fibroitleri, miyonları önleyici etkisini olduğunu da gösterdik.”

-SOYA

Öncelikle soya ürünlerini sık olarak tüketen Uzakdoğu toplumlarında yürütülen saha çalışmalarında soya ürünlerinin kanser gelişimi ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığı, hatta aksine kanser gelişimini engellediği sonucuna varıldığı bildirildi.

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