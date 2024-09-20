Kanserin yayılmasını önlüyor sivilceleri anında yok ediyor. O meyvenin çekirdeğini artık çöpe atmayacaksınız

Malatya'da kayısının önemi bir kez vurgulandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “Yakın zamanda ilimizdeki kayısı hasadı sona erdi. Üretici ürünlerini depolara kaldırırken, bizlerde ihracata başladık. Ağustos ayında 430 tonun üzerinde kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek 1 milyon 140 bin dolar gelir elde ettik" dedi.

Özcan "Kayısı çekirdeğinin önemli rakiplerinden bir tanesi bademde uygun olan fiyatlara rağmen kayısı çekirdeğinde de yoğun bir şekilde ihracatı devam ettiriyoruz. Hedefimiz 5 bin ton ihracat ile 10 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmek" diye konuştu.

ÇEKİRDEĞİN FAYDALARI

Kayısı çekirdeği, sağlık açısından pek çok fayda sunan bir besindir. İşte bazı yararları:

1. Vücut Fonksiyonlarına Destek: Kayısı çekirdeği, içerdiği vitaminlerle vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur.

2. Bağışıklık Sistemi Güçlendirici: Zengin vitamin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve dış etkilere karşı direncimizi artırır.

3. Kan Basıncını Düzenler: Yüksek tansiyon sorunu olanlar için faydalı bir destek olabilir; kan basıncının yükselmesini önler.

4. Kanserle Mücadele: Bazı kanser hücrelerinin yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.

5. Cilt Sağlığı: Kayısı çekirdeğinden elde edilen yağlar, doğal bir nemlendirici olarak cilt sağlığına katkıda bulunur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

6. Sivilce Tedavisi: Sivilce oluşumunu azaltmak için kullanılabilir.

7. Ağrı Kesici Özellik: Baş ağrısı veya mide ağrısı gibi rahatsızlıklarda ağrı kesici olarak etkili olabilir.

Kayısı çekirdeğini düzenli olarak tüketmek, bu faydalardan yararlanmanızı sağlayabilir.